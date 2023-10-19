Ayvacık’ta 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:24
Ayvacık’ta 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Behram Köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile organizatörler D.E., C.T., M.Y.B. ve Z.C.B. yakalandı.

4 araç el konularak yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler D.E., C.T., M.Y.B. ve Z.C.B’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 27 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.


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