Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı!

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında tespit edilen 28 düzensiz göçmenin karaya çıkarıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:15
Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı!
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Durdurulan bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenlerin, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği kaydedildi.


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