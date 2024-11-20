Ayvacık’ta 64 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde denizde ve karada Sahil Güvenlik ekiplerince 31’i çocuk toplam 64 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde ve karada iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu ‘KB-32’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22’si çocuk, toplam 48 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 9’u çocuk toplam 16 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Etiketler: #çanakkale
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