Ayvacık’ta Alzheimer hastası baba, oğlunun evini yaktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası baba H.B. oğlu Y. B’nin evini tinerle ateşe verdi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık’ta Alzheimer hastası baba, oğlunun evini yaktı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:26

Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi’nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu belirlenen baba H.B., aynı mahallede oturan oğlunun evini tinerle ateşe verdi.

Çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrasında baba H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #Alzheimer hastası #çanakkale

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