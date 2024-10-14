Ayvacık’ta Alzheimer hastası baba, oğlunun evini yaktı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası baba H.B. oğlu Y. B’nin evini tinerle ateşe verdi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi’nde oturan ve Alzheimer hastası olduğu belirlenen baba H.B., aynı mahallede oturan oğlunun evini tinerle ateşe verdi.
Çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrasında baba H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Alzheimer hastası #çanakkale
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- Kars'ta kışın habercisi hasat başladı