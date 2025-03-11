Ayvacık’ta kent genelinde operasyon: 4’ü çocuk, 13 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada 4’ü çocuk toplam 13 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık’ta kent genelinde operasyon: 4’ü çocuk, 13 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:07

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Babakale/Koldestim) tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Karada 4’ü çocuk toplam 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale

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