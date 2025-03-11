Ayvacık’ta kent genelinde operasyon: 4’ü çocuk, 13 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada 4’ü çocuk toplam 13 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Babakale/Koldestim) tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
13 KİŞİ YAKALANDI
Karada 4’ü çocuk toplam 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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