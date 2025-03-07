Çanakkale'ye gönderilecekti! Samsun'da ele geçirildi: Tam 3 ton...
Samsun'da Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası kesildi.
Samsun'da yasa dışı midye avcılığına yönelik Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Mart tarihlerinde 2 operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında bir süredir izlenen araçlar biri Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde, diğeri Tekkeköy ilçesi Büyüklü mevkisinde durduruldu. Araçlarda Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (Donax trunculus) ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı.
Etiketler: #Samsun #çanakkale
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Fenerbahçe turu zora soktu!