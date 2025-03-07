Çanakkale'ye gönderilecekti! Samsun'da ele geçirildi: Tam 3 ton...

Samsun'da Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale'ye gönderilecekti! Samsun'da ele geçirildi: Tam 3 ton...
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:37

Samsun'da yasa dışı midye avcılığına yönelik Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Mart tarihlerinde 2 operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir süredir izlenen araçlar biri Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde, diğeri Tekkeköy ilçesi Büyüklü mevkisinde durduruldu. Araçlarda Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (Donax trunculus) ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı. 


Etiketler: #Samsun #çanakkale

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