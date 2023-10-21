Ayvacık’ta yakalanan 2 organizatör tutuklandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda yakalanan 2 organizatör tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 17 FP 673 plakalı bir araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ile organizatörler Ö.A. ve R.T. yakalandı. Araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi.
Gözaltına alınan organizatörler Ö.A. Ve R.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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