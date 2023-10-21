Ayvacık’ta 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:38

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:38

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Körüktaşı Köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 17 FP 673 plakalı bir araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ile organizatörler Ö.A. ve R.T. yakalandı. Araç el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan organizatörler Ö.A. Ve R.T’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 9 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.