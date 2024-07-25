Ayvalık açıklarında 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasadışı yollarla gitmek isteyen 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Yapılan çalışma ile lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:16
Ayvalık açıklarında 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollara geçmek kullanılan lastik bot içerisindeki 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 30 düzensiz göçmen Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


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