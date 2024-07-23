Ayvalık’ta 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere para karşılığı organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 08:57
Ayvalık’ta 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araç içerisinde yapılan aramada; 1 deniz motoru,1 lastik bot, 4 adet pompa, 1 galon benzin, 3 Adet lastik şambrel ve 1 adet can yeleği de ele geçirildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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