Ayvalık’ta 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere para karşılığı organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Araç içerisinde yapılan aramada; 1 deniz motoru,1 lastik bot, 4 adet pompa, 1 galon benzin, 3 Adet lastik şambrel ve 1 adet can yeleği de ele geçirildi.
Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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