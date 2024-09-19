Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:11

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-40" ile bölgeye ulaşan ekipler, 13'ü çocuk 22 kaçak göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


Etiketler: #Balıkesir #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

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