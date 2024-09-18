Didim’de 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:15

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.