Didim’de 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde arızalanarak sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim’de 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:14

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #Didim

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