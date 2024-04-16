Ayvalık açıklarında 42 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen ve Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmek isteyen lastik bottaki 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.
Durdurulan botta 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler daha sonra karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
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