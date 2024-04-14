İzmir sularında 5 ’i çocuk 59 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5’i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:19
İzmir sularında 5 ’i çocuk 59 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Nisan günü Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilen ve durdurulan lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


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