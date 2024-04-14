Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik drone destekli operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, operasyonda Kuşadası'ndan Yunanistan’ın Sisam Adası’na deniz yoluyla geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı.
Yapılan aramada 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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