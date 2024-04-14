Muğla açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 52 kaçak göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:24
Muğla açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında üç can salında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can sallarındaki aralarında çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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