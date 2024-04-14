Muğla açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:24

Güncelleme: 14.04.2024 - 13:24

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında üç can salında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can sallarındaki aralarında çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.