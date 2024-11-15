Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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