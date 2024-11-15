Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:32

Güncelleme: 15.11.2024 - 09:34

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı.