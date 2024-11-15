Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:32

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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