Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 08:55

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-20" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki 12'si çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #Ayvalık #düzensiz göçmen #Midilli Adası #sahil güvenlik

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