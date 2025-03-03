Edirne'de kent genelinde operasyon: 36 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 36 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:20

Güvenlik güçleri, düzensiz göçü önlemek amacıyla kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

36 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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