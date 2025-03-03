Edirne'de kent genelinde operasyon: 36 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçü önlemek amacıyla kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
36 GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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