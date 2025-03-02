İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:25

Güncelleme: 02.03.2025 - 15:25

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.