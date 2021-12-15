Ayvalık Belediye Başkanı'ndan 'atık dağı' açıklaması: Yaşam tehdit altında

15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:25

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt köyu¨ yakınlarındaki Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve su¨rekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait depolama alanında atık dağı çöktu¨ ve dereye ağır metal doldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaşanan çevre felaketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Karaayıt Köyü'nde il mera komisyonu tarafından pandemi yasaklarının başladığı ilk gün alınan karar ile mera alanlarının Bilfer Madencilik’e devredilmesine sivil toplum örgütleriyle birlikte altı ay önce Karaayıt köyüne giderek tepkimizi dile getirmiştik. Tepkilerimizde ne kadar haklı olduğumuz Pazar günü yaşanan göçük ile ortaya çıktı." dedi. Ergin açıklamasında şunları söyledi:

Meralar Köylünündür Şirketlere Devredilemez diye haykırdık ama sözün bittiği yerdeyiz. Mera alanlarının madencilere teslim edilmesini protesto etmekte ne kadar haklı olduğumuz ortada, sonuçlarını tüm çıplaklığıyla yaşıyoruz

Yakın zamanda yine bu madenciliğe ait atık/pasa depolama sahasında meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca atık hemen yanı başındaki dereye taşmış, derenin taşıdığı bu atıklar Madra Barajı’na kadar taşınmıştır. Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur.

Bugün Ayvalık köylüsünün yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın değeri bir kilogram demirle biçilemez. Bu alanlar yaşam alanlarıdır, hayatın ana damarlarını kesemezsiniz.

'YAŞAM TEHDİT ALTINDA'

Bilfer madencilik şirketinin faaliyetini sürdürdüğü alan su havzalarının bulunduğu alandır. Tarımsal sulamanın yapıldığı Madra baraj sahası içerisindedir, orman alanı içerisindedir, yaşam alanı içerisindedir.

Bu nedenlerle Bilfer madencilik bölgeyi terk etmediği sürece yaşam tehdit altındadır. Bu bölge tekrar mera alanı ilan edilmediği sürece benzer afetler sık aralıklarla yaşanacak.

Patlayan havuzlardan baraj suyuna karışan sulardan numuneler alındı. Çevre İl Müdürlüğü’ne gönderdik ve gerekli şikayetimizi yaptık, sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bundan böyle de yaşama ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.