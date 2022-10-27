Ayvalık Belediyesi’ne soruşturma
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'na yardım ve yataklık edenlerin Ayvalık Belediyesi'ne ait şirkette çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bursa’da 20 Nisan’da terör örgütü MLKP tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemin failleri arasında yer alan terörist Cebrail Gündoğdu’ya Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık eden, ikametlerinde barındırdıkları tespit edilerek, gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Tuğba E. ve Rana İ.’nin, Ayvalık Belediyesine ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde çalıştıkları belirlendi.
Umur Ö.’nün ise 2011- 2019 yıllarında Ayvalık Belediyesi’ne ait şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’nca sorumlulukları bulunan Ayvalık Belediyesi ve belediye iştiraki Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi görevlileri hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın mülkiye müfettişi ve ticaret müfettişi tarafından müşterek yürütüldüğü öğrenildi.
Bursa’daki saldırının faillerinden Seda Baykan ve Dilek Arsu, 17 Eylül’de İzmir’in Dikili ilçesindeki operasyonda, Mehmet Mustafa Uzkar’a ait hücre evinde yakalanmıştı. Aynı evde kaldığı tespit edilen, terör örgütü MLKP’nin sözde ‘Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı’ yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim’de ele geçirilmişti.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- İYİ Parti'den açık davet
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- 'Suçlamaları kabul etmiyorum'
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem