Ayvalık Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali sona erdi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 23-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali, dün sona erdi. Üç gün süren festivalde usta sanatçılar sahne aldı. Festivale binlerce yurttaş katıldı.
Bu yıl ilk kez Ayvalık’ta düzenlenen Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali, dün sona erdi. Festivalin son gününde Ayvalık Büyükpark'ta kurulan stantlarda sokak sanatçıların gösterimleri ve ardından da “Bahşet Tanrısı” isimli oyun sahnelendi.
Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert gibi birçok ünlü oyuncunun sahne aldığı oyunda, çocuklarının kavgalarının ardından orta yolu bulmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin öyküsü eğlenceli bir dille konu edildi. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce tiyatro severi kahkahaya boğan oyunun sonunda, usta sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Dolu Kadehi Ters Tut grubunun verdiği konser ise müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Tiyatro Festivali ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek, “Gördük ki festival programı bünyesinde gerçekten Ayvalık’a yakışan etkinlikler oldu. Gün içerisinde atölyeler ve şehrin dört bir yanına yayılmış olan çocuk oyunları gösterilerinin yanı sıra akşamları amfi tiyatrodaki yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları ve ünlü müzik gruplarının konserleriyle festival programı dolu doluydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!