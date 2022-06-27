Ayvalık Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali sona erdi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:23

Bu yıl ilk kez Ayvalık’ta düzenlenen Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali, dün sona erdi. Festivalin son gününde Ayvalık Büyükpark'ta kurulan stantlarda sokak sanatçıların gösterimleri ve ardından da “Bahşet Tanrısı” isimli oyun sahnelendi.

Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert gibi birçok ünlü oyuncunun sahne aldığı oyunda, çocuklarının kavgalarının ardından orta yolu bulmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin öyküsü eğlenceli bir dille konu edildi. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce tiyatro severi kahkahaya boğan oyunun sonunda, usta sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Dolu Kadehi Ters Tut grubunun verdiği konser ise müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tiyatro Festivali ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek, “Gördük ki festival programı bünyesinde gerçekten Ayvalık’a yakışan etkinlikler oldu. Gün içerisinde atölyeler ve şehrin dört bir yanına yayılmış olan çocuk oyunları gösterilerinin yanı sıra akşamları amfi tiyatrodaki yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları ve ünlü müzik gruplarının konserleriyle festival programı dolu doluydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.