Ayvalık'ta can pazarı... 62 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Ayvalık ilçesi açıklarında, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ta can pazarı... 62 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:53

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-6, KB-115), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salında bulunan üçü çocuk toplam 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Günün ilerleyen saatlerinde, alınan ikinci bir ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik Botu (KB-4510), yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki ayrı can salında bulunan 2'si çocuk toplam 22 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.


Etiketler: #Ayvalık #düzensiz göçmen #Yunanistan #sahil güvenlik

İlgili Haberler

Ayvacık'ta can pazarı... 76 kaçak göçmen kurtarıldı: Aralarında çocuklar da var!

Ayvacık'ta can pazarı... 76 kaçak göçmen kurtarıldı: Aralarında çocuklar da var!
Bodrum açıklarında operasyon: 21 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında operasyon: 21 göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 37 kişi kurtarıldı

Marmaris açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 37 kişi kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler