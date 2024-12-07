Bodrum açıklarında operasyon: 21 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında operasyon: 21 göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:51

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

6'SI ÇOCUK...

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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