Ayvacık'ta can pazarı... 76 kaçak göçmen kurtarıldı: Aralarında çocuklar da var!

Çanakkale açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 32'si çocuk, 76 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Ayvacık'ta can pazarı... 76 kaçak göçmen kurtarıldı: Aralarında çocuklar da var!
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:55

Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Aralık'ta, saat 09.00'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada can salı ve lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti.

Bölgeye 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi KB-119’ ve ‘KB-20’ Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 32’si çocuk, 76 kaçak göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #Ayvacık #göçmen #sahil güvenlik #çanakkale

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