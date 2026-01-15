Azerbaycan'da 2 Türk öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Nahçıvan Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ordulu Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mersinli Ahmet Kavak, dün gece saat 21.30 sıralarında Nizami Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana gelen olayda yaşamlarını yitirdi.
Yetkililer, ilk incelemelerde öğrencilerin şofben kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosluğu'nun olayı takip ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazelerini almak için ailelerin Nahçıvan’a gideceği belirtildi.