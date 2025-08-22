Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' soruşturmasında yeni gelişme: Turgut Öner tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Yılmaz ile birlikte iş insanı Turgut Öner de tutuklandı.

Selahattin Yılmaz ifadesinde Turgut Öner için, “Turgut Öner’i çok eski tanırım. Sık görüşmüyordum. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra ailecek görüşmeye başladım. Ankara’da Balkon kafe isimli iş yerini işletir. Kendisi ile sıklıkla görüşürüm. Ancak ticari bir ilişkim yok” dedi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Av. Cem Duman ise “Turgut Öner’i tanıyorum. Ankara’ Balkon isimli bir kafenin sahibidir. Bu kafeye sürekli gitmem ve hemşehrim olması nedeniyle kendisini tanırım” dedi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 18 Ağustos akşamı verilen tutuklama kararı sonrası dün önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Turgut Öner dün, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinden tahliye edildi. Tahliye kararının, savcılık tarafından re’sen verildiği öğrenildi. Turgut Öner, tutuklanmasına anlam veremediğine işaret ederek “Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı ve tahliye edildim diye düşünüyorum” demekle yetindi. Öner, soruşturmaya konu suçlama ile hiçbir ilgisinin ise olmadığına vurgu yaptı.