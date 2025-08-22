Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne 430 milyon TL haciz göndermişti... Başkan Vekili Rasim Şişman: 'Beşiktaş’ın hakkını kimseye yedirmeyiz, dimdik ayaktayız!'

BATUHAN SERİM

'Suç örgütü lideri' olduğu iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne 430 milyon TL’lik haciz gönderildi. Başkan Vekili Rasim Şişman, “Kimse endişe etmesin, dimdik ayaktayız. Beşiktaş’ın hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne 430 milyon TL haciz gönderdi. Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

Gazeteci Tuğba Özer'in haberine göre; Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyona adı geçen şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz göndererek 430 milyon TL’lik ödemenin tahsil edilmesini istedi. Haciz kararıyla Beşiktaş Belediyesi’nin gelir kalemlerine büyük oranda bloke konuldu. Öte yandan Aktaş’ın avukatı yaptığı açıklamada alacaklı oldukları tutarın 1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet konuyu Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’a sordu. Cumhuriyet’e konuşan Şişman “Kimse endişe etmesin, dimdik ayaktayız. Bütün zorlukları aşarız. Beşiktaş’ın hakkını kimseye yedirmedik, bundan sonra da yedirmeyiz. İtirazlarımızı yaptık, yasal sınırlar çerçevesinde mücadelemizi yürüteceğiz” dedi.