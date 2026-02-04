Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz İhsan Aktaş davasında 6. gün: Rıza Akpolat dahil tüm tutukluların savunmasını tamamlaması bekleniyor

Aziz İhsan Aktaş davasında 6. gün: Rıza Akpolat dahil tüm tutukluların savunmasını tamamlaması bekleniyor

4.02.2026 08:59:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
Aziz İhsan Aktaş davasında 6. gün: Rıza Akpolat dahil tüm tutukluların savunmasını tamamlaması bekleniyor

Aziz İhsan Aktaş davasında kritik gün… 33 tutuklu sanığın savunmalarında son aşamaya gelindi. 415 yıla kadar hapsi istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil kalan 5 ismin de bugün savunmalarını tamamlaması bekleniyor.

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada ikinci hafta devam ediyor. 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen yargılamada dün, beşinci duruşma günü gerçekleştirildi. Davada toplam 28 tutuklu sanık savunmasını tamamladı. 

Bugünkü 6. duruşma gününde; hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte toplam 5 tutuklu ismin daha savunma yapması bekleniyor. Böylece davada savunma yapmayan tutuklu sanık kalmamış olacak. 

Mahkemenin, tutuklu sanıkların savunmalarının ardından tutukluluk durumlarına ilişkin bu haftanın sonuna kadar ara değerlendirme yapması bekleniyor.

Davada, iddianamede “suç örgütü lideri” olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 33 sanık tutuklu bulunuyor. 5 günde 28 tutuklu sanığın savunması alındı. Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilecek.

İlgili Konular: #dava #İBB soruşturma #Aziz İhsan Aktaş

İlgili Haberler

Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün: Mahkemeden yeni duyuru
Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün: Mahkemeden yeni duyuru Aziz İhsan Aktaş davasında, aralarında beşi tutuklu yedi CHP’li belediye başkanının da bulunduğu çok sayıda sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.
Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün sona erdi: Avukatına 'yorum katmayın' uyarısı, Akın Gürlek ayrıntısı dikkat çekti
Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün sona erdi: Avukatına 'yorum katmayın' uyarısı, Akın Gürlek ayrıntısı dikkat çekti Aziz İhsan Aktaş davasında, aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, üçüncü gününde devam etti. Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül’ün üç gündür devam eden duruşmalar sırasında her sanık savunmasının ardından soru sorması dikkat çekerken, mahkeme başkanından “yorum katmayın” uyarısı geldi. Aziz İhsan Aktaş davasının dördüncü günü, yarın sabah 10.00 itibarıyla başlayacak.
Aziz İhsan Aktaş davasında 5. celse sona erdi: Aktaş'tan Ferit Tutşi'ye dikkat çeken soru!
Aziz İhsan Aktaş davasında 5. celse sona erdi: Aktaş'tan Ferit Tutşi'ye dikkat çeken soru! Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada ikinci haftaya girildi. Bugünkü duruşmaya Aziz İhsan Aktaş da katıldı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz savunmasında, "Benim bir itibarım var, ben birilerine çamur atarak suçlamalarda bulunmayacağım. Ben suçlu değilim ki böyle bir yola başvurayım" dedi.