Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün: Özgür Özel Silivri’de, dava tutukluların savunmalarıyla devam ediyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 no’lu duruşma salonunda dün başlayan Aziz İhsan Aktaş davası ikinci gününde devam ediyor. Dün duruşmanın büyük bölümü kimlik tespitlerine ayrılmıştı. Aziz İhsan Aktaş’ın duruşmaya korumaları eşliğinde katılıp hakim ve savcıların giriş çıkış yaptığı kapıları kullanması da dikkat çekmişti. Adana, Adıyaman ve Esenyurt belediye başkanlarının avukatları, mahkemenin yetkisine ilişkin itirazlarda bulunarak dosyaların ayrılmasını talep ederken mahkeme bu talebi reddedmişti.

Duruşmanın ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Gökan Zeybek ile birlikte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleriyle çok sayıda partili katıldı.

Dün çok sayıda korumayla salona gelen Aktaş, bugün de salonda bulunuyor.

TUTUKLU İSİMLERİN SAVUNMALARI ALINACAK

Bugün davaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Duruşmada ilk savunmayı Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan yapacak. Daha sonra Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte avukatları savunma yapacak.

Adana’dan otobüslerle gelen yurttaşlar, bugün savunma yapacak Adanalı belediye başkanlarına destek vermek için Silivri’deki duruşmaya katıldı.