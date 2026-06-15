Aziz İhsan Aktaş Davasında karar celsesi: Duruşma başlamadan ara verildi

İlk celsesi Ocak ayında Silivri’de görülmeye başlanan davada, Mayıs ayında görülen 2. celsede Duruşma Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve 4 isim hakkında tahliye talebinde bulunmuş, 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını istemişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül ise Savcının talebiyle aynı doğrultuda ara karar kurmuştu.

12.20 - DAVA ARA İLE BAŞLADI

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ara ile başladı. Yeni salonda SEGBİS kaydının başlayabilmesi için teknik hazırlıklar uzun sürdü, Mahkeme Heyeti duruşma salonuna az önce geldi.

Mahkeme Başkanı, hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü ve sanıkların salona gelmesinin beklendiğini belirterek savunmalardan önce öğle arasına gidileceğini söyledi. Hakim Oğuzhan Gül, duruşmaları hafta içi 4 gün yapacağını, bazı haftalar cuma günü de öğlene kadar yapabileceğini belirtti. Mahkeme Başkanı ayrıca, duruşma öncesi dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yaptıklarını ve 7 ismin de tutukluluğunun devamı yönünde karar verdiklerini söyledi.

Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, söz alarak yeni inşa edilen duruşma salonuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Ersöz, duruşma salonunda heyet kürsüsünden izleyicilerin oturduğu alana kadar tavandan sarkan mikrofonlara da tepki gösterdi. Bu mikrofonların sanık ve avukatların savunlamarı dışındaki konuşmaları da kayıt altına alıp almadığını sordu. Mahkeme Başkanı mikrofonların aktif olarak çalışıp çalışmadığını bilmediğini, bu konuda “elinden geleni yapacağını” söyledi.

Salonun büyüklüğü yönünde avukatlar eleştirilerini dile getirirken dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı aradan sonra duruşmaya tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başlayacağını açıkladı, “herhalde 50 tutuksuz sanık burada” dedi. Avukatların 140 tutuksuz sanığın salonda bulunduğunu söylemesinin ardından, “140 mı? Buradan o kadar gözükmüyor” diye gülerek karşılık verdi.

Avukatların duruşmanın işleyişine ilişkin soru ve taleplerinin alınmasının ardından duruşmada 1 saatlik araya gidildi.

11.50 - AZİZ İHSAN AKTAŞ ÖZEL BÖLÜMDEN GİREREK SALONA GİRDİ

Hakkında “örgüt lideri” iddiasıyla 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da salona geldi.

Önceki duruşmalara korumalarıyla gelmesi ve VIP girişi kullanması tepkilerine neden olan Aktaş, yeni duruşma salonuna da özel bölümden girdi.

11.00 - TUTUKSUZ VE TUTUKLU SANIKLAR SALONDA YERİNİ ALDI

Tutuksuz sanıklar, izleyiciler ve gazeteciler duruşma salonundaki yerini aldı. Tutuklu sanıkların ve ardından Mahkeme Heyeti’nin de gelmesinin ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarla duruşma başlayacak.

Tutuksuz olarak yargılanan; göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de duruşmaya katıldı.

22 Nisan’daki duruşmada tahliye olan seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da diğer tutuksuz Belediye Başkanları ile birlikte duruşma salonundaki yerini aldı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hakkında 2. celse sonunda tahliye kararı verilmişti. Ancak Yılmaz başka bir dosya kapsamında daha tutuklu bulunduğu için bugünkü duruşmaya tutuklu isimlerle birlikte katıldı. Dosyadaki tutuklu ve tutuksuz sanıklar yerini aldı.

Yeni inşa edilen duruşma salonunun genişliği nedeniyle tutuksuz sanıkların oturma düzeninde değişikliğe gidildi. Tutuksuz sanıklar, kendilerine ayrılan bölümden alınarak mahkeme kürsüsüne daha yakın bir noktada, tutuklu sanıkların birkaç sıra arkasındaki koltuklara yerleştirildi.

Öte yandan salonun büyüklüğü, duruşmayı izleyenler açısından da dikkat çekti. En arka sıradan duruşmayı takip eden izleyicilerin sanıkları ve mahkeme heyetini net şekilde görmesi neredeyse imkânsız.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan isimler şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan,

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka,

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger,

Oya Tekin’in eşi Celal Tekin

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