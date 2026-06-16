Aziz İhsan Aktaş Davasında karar celsesinde ikinci duruşma günü başladı

İlk celsesi Ocak ayında Silivri’de görülmeye başlanan davada, Mayıs ayında görülen 2. celsede Duruşma Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı ve 4 isim hakkında tahliye talebinde bulundu, 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını istedi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül ise Savcının talebiyle aynı doğrultuda ara karar kurdu.

Davanın üçüncü celsesi, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarla dün başladı. Davada önce, tutuksuz yargılanan isimler esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı. CHP’li Belediye Başkanları Ahmet Özer, Kadir Aydar ve Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 96 tutuksuz isim, karar celsesinin ilk duruşmasında savunmalarını tamamladı.

Bugünkü duruşmada şu ana kadar tutuksuz 19 sanık, esas hakkındaki mütalaaya karşı kısa savunma yaparak daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek beraatını talep etti.

Seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tutuksuz sanıklara ayrılan kısımdan duruşmaya katıldı.

AKTAŞ’A YENİ DURUŞMA SALONUNDA DA ÖZEL MUAMELE

Hakkında “örgüt lideri” iddiasıyla 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da salona geldi. Önceki duruşmalara korumalarıyla gelmesi ve VIP girişi kullanması tepkilerine neden olan Aktaş, yeni duruşma salonuna dün olduğu gibi bugün de özel bölümden girdi.

"BERAAT ETMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Savunma yapan tutuklu Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, mütalaayı ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Herhangi bir rüşvet ilişkisinin parçası olmadım. Ne talimatla ne kendi isteğimle kimseden ne para aldım ne de kimseye para verdim. HTS kayıtlarındaki çelişkiler ifade edildi. Daha önce belirttiğim gibi ne kendi adıma ne başkasının adına kimseden herhangi bir talebim olmamıştır. Ben işlemediğim bir suçtan dolayı hiçbir delil yokken bir yıldır ceza çekiyorum. Bu da benim çok zoruma gidiyor.

Eşimden, çocuklarımdan, torunlarımdan bir yıldır ayrıyım. Yıllarca kadrolu işçi olarak çalıştım. Daha sonra da emekli oldum. Dört tane torunum var. Kendi hâlinde emekli hayatı yaşayan bir kişiyim. Benimle birlikte aynı veya benzer suçlardan kimse tutuklanmadı ya da serbest bırakıldı. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken bir iddia ile bir yıldır tutukluyum. Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum.”