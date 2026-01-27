Aziz İhsan Aktaş davasında sıkıyönetim

CHP’li belediyelere yönelik başlayan son operasyonlar kapsamında görülecek ilk dava olan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası, bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda başlayacak. Davada, aralarında CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi yargılanacak.

Basın mensuplarına 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Mahkeme ayrıca, her sanığın en fazla üç müdafi ile temsil edilebileceğini bildirdi.

Öte yandan Aktaş soruşturması kapsamında sekiz ay önce tutuklanan Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, mahkemeye çıkmadan önce son açıklamalarını Cumhuriyet’e yaptı.

Tutuklanan 16 belediye başkanı arasından tek kadın başkan olması hakkında konuşan Tekin, “Türkiye’de aday gösterilen kadın belediye başkanı oranı yüzde 10 civarındayken seçilen kadın belediye başkanı oranının bunun da altında olduğunu hatırlıyorum” dedi.