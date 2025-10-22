Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 'perde arkası'... İddia var, doğruluğunu soran yok

578 sayfalık 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' iddianamesine yönelik tartışmalar sürüyor. İddianameye yansıyan bilgilere göre, daha önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, çok sayıda kişi ve kurumun tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a rüşvet verdiği iddiasında bulundu.

Savcılık, ikilinin Akpolat’ı rüşvet almakla suçladığı tarihten iddianamenin kamuoyuyla paylaşıldığı 20 Ekim’e kadar geçen 75 günde, kimseye bu iddialar doğru mu diye sormadı. Ancak iddiaları doğru kabul ederek 'suç isnadı' olarak iddianameye ekledi.

DİKKAT ÇEKEN RÜŞVET İDDİALARI

Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakılan Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, serbest kaldıktan sonra haziran, temmuz ve ağustos aylarında savcılığa ek ifade verdi. Son ifadesini 6 Ağustos’ta savcılığa veren Özel Kalem Müdürü Akçadağ, şunları söyledi:

“Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz’ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum. Özak Gayrimenkul, Mandarin Otel, Bayer - Kocadağ Ortaklığı, Mesa Şirketler Grubu, Mana İnşaat, Polat İnşaat, Serdar Bilgili, Four Seasons Otel ve Rezidance, The Host Group, Karamancı Turistik Tesisler ve Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmalardan rüşvet olarak çeşitli tutarlarda paralar alınmıştır.”

Soruşturma kapsamında 31 Mayıs'ta gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan Başkan Yardımcısı Ozan İş ise haziran ayında bir, temmuz ayında iki, ağustos ayında ise savcılığa bir ek ifade daha verdi.

Son ifadesini 6 Ağustos'ta, Akçadağ ile aynı gün veren İş, dikkat çekici bir biçimde rüşvet verdiği öne sürülen isim ve şirketleri Akçadağ ile aynı sıralamayla paylaştı. İş ayrıca, rüşvet olarak alındığı öne sürülen paraların miktarlarını da ifadesine ekledi.

Buna göre Akpolat ve yönetiminin söz konusu kişi ve kurumlardan şu rüşvet bedellerini talep ettikleri öne sürüldü:

Özak Gayrimenkul: 12 Milyon TL

Mandarin Otel: 1 Milyon 50 Bin Dolar

Bayer – Kocadağ Yatırım Ortaklığı: 4 Milyon Dolar

Mesa Şirketler Grubu: 20 Milyon TL

Mana İnşaat: 30 Milyon TL

Polat İnşaat: 55 Milyon TL

Serdar Bilgili: 500 Bin TL

Four Seasons Otel: 30-32 Milyon Dolar

SORGU BİLMECESİ VE SUÇ İSNADI

Ancak savcılığın hazırladığı iddianame kapsamında, rüşvet vermeye zorlandığı belirtilen iş insanları ve şirket yetkililerinin rüşvet iddialarına ilişkin ifadelerine başvurulmadı. Yani rüşvet verdikleri öne sürülerek sıralanan isim ve şirketlerin iddialara yönelik beyanları iddianamede yer almadı. Buna karşın iddialar, hazırlanan iddianamede 'suç isnadı' olarak yerini aldı. Söz konusu iddialar, iddianamede "Rıza Akpolat'ın sağladığı haksız kazançla edindikleri mal varlıkları" başlığında listelendi.

ELDEN TESLİM VE ÜÇ NOKTA AYRINTISI

Öte yandan iddianamede, rüşvet olarak verildiği öne sürülen paraların hemen hemen hepsinin elden teslim edildiği ya da bağış adı altında alındığı belirtildi. Yine dikkat çekici bir biçimde, söz konusu rüşvet iddialarına yönelik kısımlarda, tarihlerin yazılı olması gereken kısımlar "..." şeklinde üç nokta konularak boş bırakıldı. Rüşvet olarak yapıldığı öne sürülen işlemlerin ne zaman gerçekleştiği yanıtsız kaldı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY'İN TEHDİT EDİLMESİ OLAYINDA DA VAR

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı belediye başkanları 12 yıl önceki suç isnatlarıyla aylardır cezaevinde tutulurken rüşvet iddialarını miktarlarıyla öne süren Ozan İş'in ayrıca, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadeler kapsamında 10 milyon TL'lik rüşvet ödemesi aldığını belirtmiş ancak savcılığı bu durumdan haberdar ettiği gerekçesiyle serbest bırakılması dikkat çekti.

Öte yandan İBB’ye yönelik yürütülen 'mali soruşturma' kapsamında 19 Ağustos'ta tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ismi de Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alırken Güney, sorgusu sırasında verdiği ifadede Aktaş'ın, İş vasıtasıyla kendisine birçok tehditte bulunduğunu belirtmişti.