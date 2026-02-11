“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında 3. hafta: Aktaş’ın bugün savunma yapması bekleniyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 10:36:00
Batuhan Serim
“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında pazartesi günü başlayan 3. hafta devam ediyor. Bugün, davaya ismini veren, 704 yıla kadar hapsi istenen ancak “itirafçı” olduğu için tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın savunma yapması bekleniyor.

Aralarında 4’ü tutuklu 7 CHP’li Başkanı’n da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada sanık savunmalarında sona yaklaşılıyor.

Geçtiğimiz iki haftada tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlamasıyla birlikte, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ara tutukluluk değerlendirmesinde bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu toplam 9 isim hakkında tahliye kararı verildi.

Pazartesi günü itibarıyla tekrar başlayan duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Bugün, davaya ismini veren, 704 yıla kadar hapsi istenen ancak “itirafçı” olduğu için tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın savunma yapması bekleniyor.

İTİRAFÇI BURAK KORZAY KAYIP 

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve “itirafçı” olmasının ardından tutuksuz yargılanan İSFALT’ın önceki Genel Müdürü Burak Koray’ın, Silivri’de görülmeye devam eden Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davalarının hiçbirine katılmadığı öğrenildi.

Kimlik tespitine dahi katılmayan Koray’ın, avukatları aracılığıyla ilk celseye katılmayacağını ilettiği kaydedildi.

