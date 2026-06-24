Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının karar celsesinde 7. duruşma günü başladı.

Cumhuriyet, Silivri'den gelişmeleri anlık olarak aktarıyor.

SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının karar celsesi, ikinci haftasının yedinci duruşma gününde, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam etti.

Yargılamada dün itibarıyla, dosyanın son konu başlığı olan Beşiktaş Belediyesi’ne geçildi.

ADLİ TEDBİRİ KALDIRMA KARARI

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık ifadesinin ardından cezaevinden ev hapsi şartıyla tahliye edilen Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın duruşmada savunmasını yapabilmesi amacıyla, yalnızca duruşma süresince sınırlı olmak üzere adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

Duruşmada bugün ilk savunmayı, Fethiye’den bağlandığı SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla Alican Abacı yaptı. Abacı savunmasına, “Bugün huzurunuzda aylardır haksız, mesnetsiz ve akla mantığa sığmayan ağır suçlamalar nedeniyle hem şahsi hem de mesleki itibarı zedelenmiş bir vatandaş ve bir kamu yöneticisi olarak bulunuyorum” diyerek başladı.

ABACI: ''KURGUSAL BİR SENARYOYA DAYANILARAK AĞIR CEZALAR TALEP EDİLİYOR''

Duruşma Savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada kendisi hakkında ceza istenmesine tepki gösteren Abacı, “Üzüntümün sebebi cezalandırılma ihtimali değildir. Üzüntümün sebebi; somut delillerin, resmi belgelerin, banka kayıtlarının ve bu yargılama süreci boyunca ortaya konulan her türlü maddi gerçeğin tarafıma yönelik iddiaları tek tek çürütmüş olmasına rağmen hâlâ varsayımlara ve kurgusal bir senaryoya dayanılarak şahsım hakkında son derece ağır cezalar talep edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi’ndeki görevinin ve yetki sınırlarının belirli olduğunu söyleyen Abacı, "Devasa bütçeler üzerinden büyük şirketleri ‘Bana para vermezseniz ödemelerinizi yaptırmam’ diyerek tehdit ettiğimi iddia etmek hayatın olağan akışına, eşyanın tabiatına ve en temel mantık kurallarına açıkça aykırıdır” dedi.

Abacı savunmasında “Ben ne Aziz İhsan Aktaş’tan ne de kardeşlerinden herhangi bir para talebinde bulunmadım” ifadelerini kullandı.