Aziz Vukolos Kilisesi’nde Türk bestecileri özel konseri
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent yaşamına kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi 25 Kasım Cuma (yarın) ‘Geçmişten Günümüze Türk Bestecileri Özel Konseri’ ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi, Basmane bölgesinin sosyal dönüşümüne katkı sağlarken, dans performansları ve konserlerle şehrin dört bir yanından gelen misafirlerini de ağırlıyor. Tarihi mekân, 25 Kasım Cuma akşamı da Geçmişten Günümüze Türk Bestecileri Özel Konseri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses’li “Türk Beşleri” eserleriyle başlayacak konser, son dönem bestecilerle devam edecek. Ayşe Şenogul ve Deren Eledağ’ın yorumuna Gizem Batur’un piyanoda eşlik edeceği konser, 20.30’da ücretsiz izleniyor.
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