'Azmettirici' suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Eski eşi Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. hakkında “azmettirmek” suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ronay ve beraberindeki 5 kişi, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından 15 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.
Edinilen son dakika haberine göre Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi asliyeye sevk edildi. Şüphelilerin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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