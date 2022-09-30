Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi, Mustafa Murat Ayhan'nun ölüm haberini kızına mezarında verdi
Antalya’da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu vahşice öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde intihar etti. Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu kızına katilinin ölüm haberini mezarını ziyaret ederek verdi.
Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldürüp cesedini ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde intihar etti.
ÖLÜM HABERİNİ VERDİ
Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra’nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi.
Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu'nun Azra'ya seslenişi ise yürekleri burktu.
Anne Haytaoğlu "Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onun da annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün" dedi.
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