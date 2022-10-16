Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybeden işçiler defnediliyor
Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçi, son yolculuklarına uğurlanıyor. Ölen madencilerden Şaban Yıldırım’ın annesi Nesrin Akkuş, “Maden ocağında gaz kokusu olduğunu, buna önlem olarak madenin temizleneceğini söylüyordu. Temizlediler. Bizim canlarımızı temizlediler" dedi.
Fundanur Öztürk | Amasra/Bartın
Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında hayatını kaybeden maden işçilerinin cenazeleri kaldırılıyor.
İlçede derin bir yas ve öfke hakim.
Dün 21 cenaze defnedilmişti, bugün de ilçenin çeşitli köy ve mahallerinde, peşi sıra selalar okunuyor. Komşular öğleden önce bir yakının cenazesine, öğleden sonra bir başkasının cenazesine katılıyor.
Ahatlar köyünde hayatını kaybeden madenci Mehmet Bulut’un kardeşi Muammer Bulut, aynı köyde hayatını kaybeden diğer madenci arkadaşı Şaban Yıldırım cenaze aracına nakledilirken, “Seni de mi abimin yanına koydular kardeşim. Hepimizi dağıttılar” diyerek ağlıyor.
Evlerin önünde toplanan kalabalıklar, ailelerin yasını paylaşıyor.
Maden işçileri Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut, Okan Akgül’ün cenazesi Ahatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Her cenaze kapısında benzer şeyler konuşuluyor:
“Başka çareleri yok, yine o madene girmek zorundalar.”
"EMEKLİLİĞİNE BİR YIL KALMIŞTI"
38 yaşındaki Öner Yıldız’ın annesi, Kaleşah Mahallesi’ndeki evinin önünde yakınlarına şunları söyledi:
“Bana bir şey olursa çocuklara bakar mısınız diyordu. O yüzden evini bize yakından aldı. Bilmiyor muydu? Zaten biliyordu bunun olacağını.”
BBC Türkçe’ye konuşan Mehmet Yıldız ise, kardeşinin emekliliğine sadece 1 yılı kaldığını söylüyor.
“MADEN OCAĞINDA GAZ KOKUSU OLDUĞUNU BİR HAFTA ÖNCE SÖYLEDİ”
Öner Yıldız’ın cenaze evinden, Ahatlar köyündeki Şaban Yıldırım’ın cenazesine gidiyoruz.
Şaban Yıldırım’ın 28 yaşındaki eşi Sena Yıldırım, ikiz bebeklere hamile.
Çocuğunuz var mı diye sorduğumda, “Karnımda, ikizler...” diyerek ağlamaya başlıyor.
Genç çift henüz 1 yıllık evli. Sena Yıldırım’ın annesi Nesrin Akkuş, Şaban Yıldırım’ın bir haftadır maden ocağında bir terslik olduğunu anlattığını söylüyor:
“Maden ocağında gaz kokusu olduğunu, buna önlem olarak madenin temizleneceğini söylüyordu. Temizlediler. Bizim canlarımızı temizlediler.”
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altında yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.
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