Bekir Bozdağ ve Fatih Dönmez'den Bartın'daki maden faciasına ilişkin yeni açıklama: 'Alanı kapatma kararı aldık'

16 Ekim 2022 Pazar, 12:34

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait bir maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Olayda şu ana kadar 41 can kaybı açıklandı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.

"MÜESSESEMİZDE DE KÖMÜR ÜRETİMİNE ARA VERİYORUZ"

Fatih Dönmez şu açıklamalarda bulundu:

"Yangınla mücadele devam ediyor. O alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı alındı. Şu an baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basma suretiyle kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti ve bunların tesis edilmesi vs. teknik işlemleri devam edecek. Bu işler bitinceye kadar da Amasra müessesemizde de kömür üretimine ara veriyoruz.

Bugün Adalet Bakanımız işletmemizi ziyarete geldi, kısa bir bilgi alışverişinde bulunduk. Başsavcılığımızın araştırma soruşturma ile ilgili tahkikat başlatılması söz konusuydu. Başsavcılığımız ve görevli arkadaşlara kimlik tespiti alanında görevler düşüyordu, çok seri hareket ettiler."

BOZDAĞ: SORUŞTURULACAK VE AYDINLATILACAKTIR

Bölgede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da faciaya ilişkin konuştu.

Bozdağ şunları ifade etti:

"Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir.

Kaza anı itibarıyla Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum."