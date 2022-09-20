B sınıfı ehliyetle 125 CC'ye kadar motosiklet kullanılsın talebi
İstanbul'da yapılan Motosiklet Çalıştayı'nda B sınıfı ehliyetle ilgili bir değişiklik talebi iletildi.
Geçen hafta İstanbul'da Türkiye Motosiklet Çalıştayı yapıldı. NTV'de yer alan habere göre, çalıştayda Türkiye'de motosiklet kullanımının yaygınlaşması için sektörden talepler geldi.
Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin öne çıkan talepleri arasında B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülmesi yer aldı. Sektör temsilcileri B sınıfı ehliyette motosiklet sınırının 50 CC'den 125 CC'ye kadar yükseltilmesini talep etti. Bu düzenlemenin Avrupa'da bazı ülkelerde var olduğu belirtildi.
Ayrıca 250 CC ve üzerine motosikletler için artan Özel Tüketim Vergisi'nde otomobiller gibi kademeli bir artış istenildi.
Hız sınırlarının otomobillerle aynı hale getirilmesi önerildi. Ayrıca motosiklette de hurda teşviği fikri dile getirildi.
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