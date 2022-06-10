B2B Prestige'den Cumhuriyet’e iki ödül

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

“Yaşama Değer Katanlar” ödülleri sahiplerini buldu. Kendi yaşamlarıyla topluma örnek olan sanatçı, edebiyatçı, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum örgütleri gibi 18 farklı branşta 18 kişiye ödül verildi. B2B Prestige - Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen gecede iki ödül de Cumhuriyet gazetesine verildi.

Yazarlarımız, Prof. Dr. Emre Kongar, “Hassas Ekonomi”, Zülâl Kalkandelen de “Hayvan Hakları” ödülünü aldı. Ödül töreninde Prof. Dr. Emre Kongar’ın ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın aldı.