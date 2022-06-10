B2B Prestige'den Cumhuriyet’e iki ödül
B2B Prestige - Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen “Yaşama Değer Katanlar” ödül töreninde Cumhuriyet Gazetesi, “Hassas Ekonomi” ve “Hayvan Hakları” dalında iki ödüle layık görüldü.
“Yaşama Değer Katanlar” ödülleri sahiplerini buldu. Kendi yaşamlarıyla topluma örnek olan sanatçı, edebiyatçı, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum örgütleri gibi 18 farklı branşta 18 kişiye ödül verildi. B2B Prestige - Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen gecede iki ödül de Cumhuriyet gazetesine verildi.
Yazarlarımız, Prof. Dr. Emre Kongar, “Hassas Ekonomi”, Zülâl Kalkandelen de “Hayvan Hakları” ödülünü aldı. Ödül töreninde Prof. Dr. Emre Kongar’ın ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın aldı.
Video Haberler
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi