B2B Prestige'den Cumhuriyet’e iki ödül

B2B Prestige - Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen “Yaşama Değer Katanlar” ödül töreninde Cumhuriyet Gazetesi, “Hassas Ekonomi” ve “Hayvan Hakları” dalında iki ödüle layık görüldü.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 04:00
B2B Prestige'den Cumhuriyet’e iki ödül
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“Yaşama Değer Katanlar” ödülleri sahiplerini buldu. Kendi yaşamlarıyla topluma örnek olan sanatçı, edebiyatçı, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum örgütleri gibi 18 farklı branşta 18 kişiye ödül verildi. B2B Prestige - Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen gecede iki ödül de Cumhuriyet gazetesine verildi.

Yazarlarımız, Prof. Dr. Emre Kongar, “Hassas Ekonomi”, Zülâl Kalkandelen de “Hayvan Hakları” ödülünü aldı. Ödül töreninde Prof. Dr. Emre Kongar’ın ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın aldı. 


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