Uluslararası Homeros Festivali’ne muhteşem final: Adonis ve Özdemir İnce’ye onur ödülü
Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Homeros Festivali’nin son gününde gazetemiz yazarı ve şair Özdemir İnce ile şair Adonis, “onur ödülü”ne değer görüldü.
Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Homeros Edebiyat-Sanat Festivali kapanış yaptı. Festivalin son gününde, şair ve gazetemiz yazarı Özdemir İnce ile şair Adonis’e onur ödülü, yazar Yaşar Aksoy’a emek ödülü ve gazeteci Merdan Yanardağ’a değer ödülü sunuldu. Sahneye çıkan konuklar uzun süre ayakta alkışlandı. Ödülleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal verdi. Son gün programları Metin Uca sundu.
OĞUZ AKSAÇ BÜYÜLEDİ
Festivalin öğleden sonraki oturumlarında, yerli ve yabancı şairler ve yazarlar, sanatseverlerle buluştu. Ünlü piyano sanatçısı Yıldız Çiçek Sivri konser verdi. Gazeteciler Merdan Yanardağ, Özlem Gürses ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi “Türkiye’de haberci olmak” üzerine söyleşi yaptı. Günün sonunda Agora Minör müzik grubu ve Oğuz Aksaç müzik dinletisi verdi.
Başkan Sandal, “Home-ros’un doğduğu topraklarda, uluslararası bir festivali başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarınları inşa ederken paylaşmayı, birlikte olmayı, bir olmayı hayal ediyorsak bütün değerlerimize sahip çıkmalıyız. O nedenle bu topraklarda doğmuş Homeros’u anmak ve bununla birlikte dünyaya bir pencere açmak vazgeçilmezdi. İzmir’in kalbi Bayraklı’nın tarihi ve kültürel yolculuğuna katkı koyan herkese minnettarız” dedi.
YARATICILIĞIN SEMBOLÜ
Ödül aldığı sırada katılımcılara seslenen ünlü şair Adonis, “Şiirin bittiğini düşünmek hayatın bittiğini düşünmektir. Şair, alfabenin güneşidir. Şiir, dillerin, ırkların, ülkelerin de ötesinde insanlığın birliğini temsil eder. İnsan kendi özüne yolculuk etse bile bu yolculukta ona eşlik edecek olan, farklı olan öteki insanın özünü oluşturur. Bu düşünce ekseninde Homeros Ödülü’nün, sadece yaratıcılığı taçlandıran bir sembol olmasını diliyorum” dedi.
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