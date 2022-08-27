Baba dehşeti! Kızına baltayla saldırdı

Batman’da yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen genç kız, şizofren hastası babası tarafından uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İHA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:22
Baba dehşeti! Kızına baltayla saldırdı
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Batman'ın merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, şizofren hastası Burhan B., 21 yaşındaki kızı Esra B.’nin yüksek sesle müzik dilediğinden rahatsız olmasıyla aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle baba, kızının boynuna balta ile vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba gözaltına alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.


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