Baba dehşeti... Tartıştığı tüfekle oğlunu vurdu!

Çorlu’da Ö.Ç. adlı kişi, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurdu. Baba gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:14
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde korku dolu anlar bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı. Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç. pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.’ye ateş açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri Ö.Ç.’yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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