Trabzon'da dehşet... Oğlunu öldürüp, intihar girişiminde bulundu!

Ortahisar'da oğlu H.E.'yi tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan P.E. adlı kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:40
Trabzon'da dehşet... Oğlunu öldürüp, intihar girişiminde bulundu!
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Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 66 yaşındaki P.E., evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E.'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı P.E.'yi ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.


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