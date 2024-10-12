Baba ile oğlu girdikleri kaplıca suyunda boğuldu
Bitlis'te kaplıca sularına giren Cuma Bayri ve 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.
Bitlis'in Güyoymak ilçesinde kaplıca sularına giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Nemrut Dağı eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaşlar olay yerinden ayrılmadı, arbede yaşandı
- Polis katili için istenen ceza belli oldu
- CHP kurmayları, anketteki oylarını değerlendirdi
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Önüne geleni bıçakladı, 'oyun' dedi!
- Üçüncü gözleri açık olan burçlar hangileridir?
- Tayyip hocam evime gider gelirdi'
- AKP'li belediye camileri devrediyor
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy tepkisi
- Halk Eğitim Müdürü makam odasında intihar etti