Karaman’da baraj gölüne giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu
Karaman’ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.
Evsin köyü sınırlarında bulunan Gezende barajına balık tutmaya giden 17 yaşındaki Muhammet Ali Birer, yüzmek için girdiği baraj gölünde biranda gözden kayboldu.
Çevredekilerin baraj gölünde bir kişinin kaybolduğunu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonuçsuz kalınca Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler istendi.
Olay yerine gelen dalgıç polisler suya girerek kısa sürede Birer’in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammet Ali Birer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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